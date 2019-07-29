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Чи очікувати більше реклами від Moneyveo? - коментар CEO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:06
Пропонуємо до обговорення:
У Компанії Moneyveo вважали за краще не називати суму витрат на рекламні компанії.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:06
Ипотека в манивео? Что-то новенькое :)
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