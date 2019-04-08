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Дубілет анонсував е-сервіс
замість паперових квитанцій

Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:39

Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій

Пропонуємо до обговорення:
В Україні має з'явитися електронний сервіс, який замінить паперові квитанції про оплату, наприклад, паспорта, аліментів, мит. Його запуск не виключений протягом 1-3 місяців.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:40

Re: Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій

Дело хорошее. Банки через дорогу от госучреждений, которые за такие переводы с квитанцией драли три шкуры, несколько огорчатся, но и тудыть их в качель.
moveton
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