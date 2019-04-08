В Україні має з'явитися електронний сервіс, який замінить паперові квитанції про оплату, наприклад, паспорта, аліментів, мит. Його запуск не виключений протягом 1-3 місяців.
Дивися повний текст Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:39
Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:40
Re: Дубілет анонсував е-сервіс замість паперових квитанцій
Дело хорошее. Банки через дорогу от госучреждений, которые за такие переводы с квитанцией драли три шкуры, несколько огорчатся, но и тудыть их в качель.
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