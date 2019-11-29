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В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Щоб виманити гроші у громадян України, шахраї кожен раз придумують нові схеми. На цей раз з'явилася обман з банківськими картками, про який на своїй сторінці в Facebook розповів співробітник страхової компанії Сергій Гатілов.
Дивися повний текст В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими картками
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R2
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:57
Чтобы не попасть на крючок, украинцам нужно научиться посылать таких товарищей ... в суд. Что-то мне подсказывает, что на этом развод и закончится. А если будут сильно агрессивно приставать, то можно и самому полицаев вызвать. Вряд ли будут потому, что на каждом первом банкомате висит и камера и при реальном расследовании им станет очень не удобно.
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moveton
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:55
Сейчас довольно популярна такая схема. Возле банкомата к вам подходит хорошо одетый интеллигентный мужчина, жалуется, что у него вытащили бумажник с деньгами и банковской картой, и вежливо просит воспользоваться вашей картой для пересылки ему денег на дорогу домой. К вашей карте он даже пальцем не притронется. Звонит жене и та мгновенно переводит пару тысяч гривен на вашу карту. Вы снимаете эту сумму и отдаёте её благодарному пострадавшему. Всё вроде бы нормально, дело житейское, благородное, помочь ближнему - наш долг.
Только беда в том, что деньги были переведены "женой" с краденной/взломанной карты, а вы оставили след и к вам придут.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:21
По-сути, это уже не мошенничество. Любые угрозы - это уже совершенно другая статья.
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sashamaestro1977
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:47
sashamaestro1977 написав:
По-сути, это уже не мошенничество. Любые угрозы - это уже совершенно другая статья.
Статья, конечно, другая. Только хотелось бы узнать её номер, учитывая, что конкретно здесь идёт речь об угрозе обратиться в полицию и суд.
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moveton
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