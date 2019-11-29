В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими...

Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:55

Сейчас довольно популярна такая схема. Возле банкомата к вам подходит хорошо одетый интеллигентный мужчина, жалуется, что у него вытащили бумажник с деньгами и банковской картой, и вежливо просит воспользоваться вашей картой для пересылки ему денег на дорогу домой. К вашей карте он даже пальцем не притронется. Звонит жене и та мгновенно переводит пару тысяч гривен на вашу карту. Вы снимаете эту сумму и отдаёте её благодарному пострадавшему. Всё вроде бы нормально, дело житейское, благородное, помочь ближнему - наш долг.

Только беда в том, что деньги были переведены "женой" с краденной/взломанной карты, а вы оставили след и к вам придут.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.