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В Україні з'явилася нова схема
махінацій з банківськими...

В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:57

В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб виманити гроші у громадян України, шахраї кожен раз придумують нові схеми. На цей раз з'явилася обман з банківськими картками, про який на своїй сторінці в Facebook розповів співробітник страхової компанії Сергій Гатілов.

Дивися повний текст В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими картками.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:57

Чтобы не попасть на крючок, украинцам нужно научиться посылать таких товарищей ... в суд. Что-то мне подсказывает, что на этом развод и закончится. А если будут сильно агрессивно приставать, то можно и самому полицаев вызвать. Вряд ли будут потому, что на каждом первом банкомате висит и камера и при реальном расследовании им станет очень не удобно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:55

Сейчас довольно популярна такая схема. Возле банкомата к вам подходит хорошо одетый интеллигентный мужчина, жалуется, что у него вытащили бумажник с деньгами и банковской картой, и вежливо просит воспользоваться вашей картой для пересылки ему денег на дорогу домой. К вашей карте он даже пальцем не притронется. Звонит жене и та мгновенно переводит пару тысяч гривен на вашу карту. Вы снимаете эту сумму и отдаёте её благодарному пострадавшему. Всё вроде бы нормально, дело житейское, благородное, помочь ближнему - наш долг.
Только беда в том, что деньги были переведены "женой" с краденной/взломанной карты, а вы оставили след и к вам придут.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:21

По-сути, это уже не мошенничество. Любые угрозы - это уже совершенно другая статья.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:47

  sashamaestro1977 написав:По-сути, это уже не мошенничество. Любые угрозы - это уже совершенно другая статья.

Статья, конечно, другая. Только хотелось бы узнать её номер, учитывая, что конкретно здесь идёт речь об угрозе обратиться в полицию и суд.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:23

  warlamp написав:Только беда в том, что деньги были переведены "женой" с краденной/взломанной карты, а вы оставили след и к вам придут.

А в чем именно беда? -- следователю, если он вообще появится (а ради пары тысяч "бегать" точно никто не будет) -- ту же самую историю и расказать.
Снятые деньги будут максимум как косвенные улики проходить. А, учитывая что это далеко не единственный перевод с той карты -- скорее всего вообще никак учитываться не будут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:19

  _hunter написав:
  warlamp написав:Только беда в том, что деньги были переведены "женой" с краденной/взломанной карты, а вы оставили след и к вам придут.

А в чем именно беда? -- следователю, если он вообще появится (а ради пары тысяч "бегать" точно никто не будет) -- ту же самую историю и расказать.
Снятые деньги будут максимум как косвенные улики проходить. А, учитывая что это далеко не единственный перевод с той карты -- скорее всего вообще никак учитываться не будут...

Есть документально подтверждённый факт, что вы сняли со своей карты чужие деньги. И не факт, что вы их передали третьему лицу. В лучшем случае отдадите деньги, в худшем - пойдёте за соучастника, с конфискацией всего майна.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:53

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  warlamp написав:Только беда в том, что деньги были переведены "женой" с краденной/взломанной карты, а вы оставили след и к вам придут.

А в чем именно беда? -- следователю, если он вообще появится (а ради пары тысяч "бегать" точно никто не будет) -- ту же самую историю и расказать.
Снятые деньги будут максимум как косвенные улики проходить. А, учитывая что это далеко не единственный перевод с той карты -- скорее всего вообще никак учитываться не будут...

Есть документально подтверждённый факт, что вы сняли со своей карты чужие деньги. И не факт, что вы их передали третьему лицу. В лучшем случае отдадите деньги, в худшем - пойдёте за соучастника, с конфискацией всего майна.

Я же говорю: ради той суммы, что писалось -- следователь даже с места вставать не будет. Если и встанет -- отдавший деньги человек -- один из десятков "жертв" мошейничества. А для "в лучшем случае -- отдать деньги, в худшем -- соучастие" -- следствию сначала придется "умышленность" доказать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:34

_hunter
В любом случае, попавший в жернова нашего правосудия понесёт материальные потери, даже если на 100% невиновный.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:52

  warlamp написав:_hunter
В любом случае, попавший в жернова нашего правосудия понесёт материальные потери, даже если на 100% невиновный.

Реальные факты есть? -- или такие же пересказы "пугалок" от подподъездных бабок из СпидИнфо?..
_hunter
 
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