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В Україні з'явилася нова схема
махінацій з банківськими...

В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:00

  _hunter написав:
  warlamp написав:_hunter
В любом случае, попавший в жернова нашего правосудия понесёт материальные потери, даже если на 100% невиновный.

Реальные факты есть? -- или такие же пересказы "пугалок" от подподъездных бабок из СпидИнфо?..


Факты есть, но об этом не рекомендуется говорить вслух.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:25

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  warlamp написав:_hunter
В любом случае, попавший в жернова нашего правосудия понесёт материальные потери, даже если на 100% невиновный.

Реальные факты есть? -- или такие же пересказы "пугалок" от подподъездных бабок из СпидИнфо?..


Факты есть, но об этом не рекомендуется говорить вслух.

Тоесть все как я и говорил? -- подподъездные бабки шепотом эти истории пересказывают? -- ясно-понятно...
_hunter
 
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