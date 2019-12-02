|
|
|
В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:00
_hunter написав: warlamp написав:_hunter
В любом случае, попавший в жернова нашего правосудия понесёт материальные потери, даже если на 100% невиновный.
Реальные факты есть? -- или такие же пересказы "пугалок" от подподъездных бабок из СпидИнфо?..
Факты есть, но об этом не рекомендуется говорить вслух.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1218
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:25
warlamp написав: _hunter написав: warlamp написав:_hunter
В любом случае, попавший в жернова нашего правосудия понесёт материальные потери, даже если на 100% невиновный.
Реальные факты есть? -- или такие же пересказы "пугалок" от подподъездных бабок из СпидИнфо?..
Факты есть, но об этом не рекомендуется говорить вслух.
Тоесть все как я и говорил? -- подподъездные бабки шепотом эти истории пересказывают? -- ясно-понятно...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|1154
|
Сер 04 гру, 2019 11:00
sumy4
|
|2
|66
|
|
|4
|186
|
Пон 02 гру, 2019 20:33
Juna
|