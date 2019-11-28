RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Понад 33 тисячі українців
перенесли мобільні номери

Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:07

Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

Дивися повний текст Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92131
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:08

Re: Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери

Искусство заголовка. Об одном и том же числе можно написать "более 33 тысяч номеров", а можно и "менее 0.1% номеров". Почему-то именно в этом контексте про процент предпочитают не писать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 28 лис, 2019 11:20
57 3118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 19:21
Gastarbaiter
Більшість українців проти продажу землі - опитування 1, 2
R2 » Чет 28 лис, 2019 13:40
16 914
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 12:18
Puente
Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...
R2 » Чет 28 лис, 2019 14:07
4 174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 09:47
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.