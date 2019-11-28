Про це повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
Дивися повний текст Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:07
Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:08
Re: Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
Искусство заголовка. Об одном и том же числе можно написать "более 33 тысяч номеров", а можно и "менее 0.1% номеров". Почему-то именно в этом контексте про процент предпочитают не писать.
|