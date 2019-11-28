В Україні існує кілька видів шахрайства з персональними даними клієнтів. І як з цим боротися, розповів СЕО MyCredit Дмитро Стензя на FinRetail2019.
Дивися повний текст Кредит у МФО: як можуть забезпечити безпеку ваших персональних даних.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:19
Кредит у МФО: як можуть забезпечити безпеку ваших...
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Дивися повний текст Кредит у МФО: як можуть забезпечити безпеку ваших персональних даних.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:20
И кто из микриков будет это делать? А где еще с пяток более эффективных вариантов мошенничества?
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