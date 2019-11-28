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Кредит у МФО: як можуть
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Кредит у МФО: як можуть забезпечити безпеку ваших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:19

Кредит у МФО: як можуть забезпечити безпеку ваших...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні існує кілька видів шахрайства з персональними даними клієнтів. І як з цим боротися, розповів СЕО MyCredit Дмитро Стензя на FinRetail2019.

Дивися повний текст Кредит у МФО: як можуть забезпечити безпеку ваших персональних даних.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:20

И кто из микриков будет это делать? А где еще с пяток более эффективных вариантов мошенничества?
yurii_kruhlov
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