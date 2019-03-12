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На кордоні з РФ викрили
махінації з митними операціями

На кордоні з РФ викрили махінації з митними операціями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:41

На кордоні з РФ викрили махінації з митними операціями

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Дивися повний текст На кордоні з РФ викрили махінації з митними операціями.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:41

что за дичь? какой кретин таскает такие суммы контрабасом? до 10к долларов можно устно декларировать же.
yurii_kruhlov
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