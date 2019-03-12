Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.
Дивися повний текст На кордоні з РФ викрили махінації з митними операціями.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:41
На кордоні з РФ викрили махінації з митними операціями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На кордоні з РФ викрили махінації з митними операціями.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:41
что за дичь? какой кретин таскает такие суммы контрабасом? до 10к долларов можно устно декларировать же.
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