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Україна оновила рекорд з врожаю зернових — Милованов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 28 листопада Україна зібрала рекордні 74,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 15 мільйонів гектарів.
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