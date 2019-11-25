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Україна оновила рекорд з
врожаю зернових — Милованов

Україна оновила рекорд з врожаю зернових — Милованов
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:44

Україна оновила рекорд з врожаю зернових — Милованов

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 28 листопада Україна зібрала рекордні 74,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 15 мільйонів гектарів.

Дивися повний текст Україна оновила рекорд з врожаю зернових — Милованов.
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