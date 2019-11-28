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Ціна буде дуже високою:
економіст пояснив рішення...

Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16

Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вирішили не вводити з 1 січня ринкову ціну на газ для населення.

Дивися повний текст Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення Кабміну щодо тарифу на газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16

Богата Украина недолугими экспертами-аналитиками. Вместо отказыватся от советской системы теплоцентралей, и экономить газ, предлагается платить за тепло круглогодично.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:30

Re: Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...

Спонсируй теплокомунэнерго круглогодично, чтобы оно отапливало квартиры круглогодично.
Black Jack - White Business
ruvex
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