В Україні вирішили не вводити з 1 січня ринкову ціну на газ для населення.
Дивися повний текст Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення Кабміну щодо тарифу на газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16
Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення Кабміну щодо тарифу на газ.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16
Богата Украина недолугими экспертами-аналитиками. Вместо отказыватся от советской системы теплоцентралей, и экономить газ, предлагается платить за тепло круглогодично.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:30
Re: Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...
Спонсируй теплокомунэнерго круглогодично, чтобы оно отапливало квартиры круглогодично.
Black Jack - White Business
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|