В Україні вирішили не вводити з 1 січня ринкову ціну на газ для населення.
Дивися повний текст Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення Кабміну щодо тарифу на газ.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16
Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення Кабміну щодо тарифу на газ.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16
Богата Украина недолугими экспертами-аналитиками. Вместо отказыватся от советской системы теплоцентралей, и экономить газ, предлагается платить за тепло круглогодично.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:30
Re: Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...
Спонсируй теплокомунэнерго круглогодично, чтобы оно отапливало квартиры круглогодично.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:17
Так при Ющенко в 2007 году запретили отрезаться от отопления. Зачем экономить газ, если на нем можно неплохо зарабатывать . У одних Роттердам и + , а у других - минус.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:24
Re: Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...
Что за бредни - "риском остановки транзита ... приведет к росту рыночной цены". При чем тут транзит? Мы закупили достаточное для прохождения отопительного сезона количество газа по низким ценам (не считая, даже, свой газ). Он что, как коньяк дорожает стремительно от срока хранения? Да и какой у нас рынок - единственный монополист назначает цену, а мы ее вынуждены принимать без вариантов.
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