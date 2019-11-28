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Ціна буде дуже високою:
економіст пояснив рішення...

Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16

Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вирішили не вводити з 1 січня ринкову ціну на газ для населення.

Дивися повний текст Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення Кабміну щодо тарифу на газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:16

Богата Украина недолугими экспертами-аналитиками. Вместо отказыватся от советской системы теплоцентралей, и экономить газ, предлагается платить за тепло круглогодично.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:30

Re: Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...

Спонсируй теплокомунэнерго круглогодично, чтобы оно отапливало квартиры круглогодично.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:17

  zloy_ukr написав:Богата Украина недолугими экспертами-аналитиками. Вместо отказыватся от советской системы теплоцентралей, и экономить газ, предлагается платить за тепло круглогодично.

Так при Ющенко в 2007 году запретили отрезаться от отопления. Зачем экономить газ, если на нем можно неплохо зарабатывать . У одних Роттердам и + , а у других - минус. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:24

Re: Ціна буде дуже високою: економіст пояснив рішення...

Что за бредни - "риском остановки транзита ... приведет к росту рыночной цены". При чем тут транзит? Мы закупили достаточное для прохождения отопительного сезона количество газа по низким ценам (не считая, даже, свой газ). Он что, как коньяк дорожает стремительно от срока хранения? Да и какой у нас рынок - единственный монополист назначает цену, а мы ее вынуждены принимать без вариантов.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:43

Сп2 как проводить под водой техобслудивание... Сразу у вести новую ветку... Какое государство под это подпишется... Самый безопастный способ по суше... То есть через Украину... И чтобы там нам не липили чтобы слить ГТС и обмануть в очередной раз народ отвнтственость несут уже новая власть...
butok1201
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:59

  Vovick написав:Что за бредни - "риском остановки транзита ... приведет к росту рыночной цены". При чем тут транзит? Мы закупили достаточное для прохождения отопительного сезона количество газа по низким ценам (не считая, даже, свой газ). Он что, как коньяк дорожает стремительно от срока хранения? Да и какой у нас рынок - единственный монополист назначает цену, а мы ее вынуждены принимать без вариантов.

Классический перепродаван действует по логике: если закупочная цена увеличилась, то продажная для старых запасов во столько же раз поднимается, ведь рынок. Если закупочная уменьшилась, то уменьшать продажную никакого резону нет: запасы-то старые, куплены по высокой цене. Нафтогаз не исключение.
moveton
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