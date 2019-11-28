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Понад 33 тисячі українців
перенесли мобільні номери

Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:22

Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

Дивися повний текст Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери.
R2
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