Про це повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
Дивися повний текст Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:22
Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:22
это получается ерунда комуто на руку я звоню на мтс а попадаю на киев стар и денежки со счёта летят
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:34
Re: Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
Тебя предупредят, что звонишь на врага и ты сможешь сбросить звонок
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