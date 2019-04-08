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8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст 8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:05
А Кулеба заплатит штраф или до 8 лет?
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