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8500 грн за не
пристебнутий ремень безпеки

8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:05

8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст 8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:05

А Кулеба заплатит штраф или до 8 лет?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:03

Интересный поворот :roll:

  Son of Sun написав:А Кулеба заплатит штраф или до 8 лет?


Как есть для обычных граждан:
"водитель перевозил на заднем сидении пассажира, который был не пристегнут ремнем безопасности. Во время ДТП этот пассажир получил телесные травмы" - По результатам рассмотрения дела водителю, который перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, суд вынес приговор в виде 5 (пяти) лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 (три) года.

Как будет применятся закон для "Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який разом із дітьмипотрапив у ДТП" - вскоре увидим.

Но, ну его нафик такого "уповноваженого президента з прав дитини", если ему ложить даже на безопасность своих собственных детей :evil:
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:56

Да, поддерживаю и присоединяюсь к вопросу ниже - Кулебу за рулем автомобиля мы увидим не раньше трёх лет, или ему ЗеПолиция в лице несбиваемого ЗеАвакяна простит это жесткое ЛохДТП?
wolfgangmozart90
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:29

Штрафы за ремни

Стоп,есть ситуации,что лучше вылелеть с машины,чем там остатся пристеннутым трупом,сплош и рядом
nomer2115
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:37

8500 грн. или может быть назначено ограничение свободы на срок до 8-ми лет
Как то странно они оценивают сроки пребывания в тюрьме.

Мужику 8 лет. Кулебе наверное еще и премию выпишут.
p_a_l
 
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