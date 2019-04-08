Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст 8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:05
8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 8500 грн за не пристебнутий ремень безпеки.
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:03
Интересный поворот
Как есть для обычных граждан:
"водитель перевозил на заднем сидении пассажира, который был не пристегнут ремнем безопасности. Во время ДТП этот пассажир получил телесные травмы" - По результатам рассмотрения дела водителю, который перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, суд вынес приговор в виде 5 (пяти) лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 (три) года.
Как будет применятся закон для "Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який разом із дітьмипотрапив у ДТП" - вскоре увидим.
Но, ну его нафик такого "уповноваженого президента з прав дитини", если ему ложить даже на безопасность своих собственных детей
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
Додано: Суб 30 лис, 2019 13:56
Да, поддерживаю и присоединяюсь к вопросу ниже - Кулебу за рулем автомобиля мы увидим не раньше трёх лет, или ему ЗеПолиция в лице несбиваемого ЗеАвакяна простит это жесткое ЛохДТП?
Додано: Суб 30 лис, 2019 14:29
Штрафы за ремни
Стоп,есть ситуации,что лучше вылелеть с машины,чем там остатся пристеннутым трупом,сплош и рядом
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:37
8500 грн. или может быть назначено ограничение свободы на срок до 8-ми лет
Как то странно они оценивают сроки пребывания в тюрьме.
Мужику 8 лет. Кулебе наверное еще и премию выпишут.
Додано: Нед 01 гру, 2019 02:44
Пока что это бредовый вброс! как водитель может контролировать пристегнутось задних пассажиров? как минимум придется отвлекаться от дороги, а это не безопасно. И что мешает пассажиру отстегнуть ремень в любой момент. Почитал я материалы дела приведенного, там водила ранее судимый под наркотой врезался в стену, пассажир крякнул, и ни слова про ремень. и получил он срок за дтп с летальным исходом
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