Про це повідомила на брифінгу глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко.
Дивися повний текст У Києві відключають будинки від електропостачання: рекомендації від КМДА.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 02:15
У Києві відключають будинки від електропостачання:...
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Дивися повний текст У Києві відключають будинки від електропостачання: рекомендації від КМДА.
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:15
Об этом сообщила на брифинге глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.
А чего только несколько домов? Мало, плохо работаете.
Интересно, угадает Вера Радченко с одного раза, куда пойдут жильцы домов, в которых нет электричества, но есть электроплиты, митинговать? При нулевой температуре за бортом?
Почему то я думаю, что жильцыто за э/э заплатили.
Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА докэрувався, что дитя уже без обеих глаз и с одной ногой.
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