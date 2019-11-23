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У Києві відключають будинки
від електропостачання:...

У Києві відключають будинки від електропостачання:...
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:15

У Києві відключають будинки від електропостачання:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила на брифінгу глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко.

Дивися повний текст У Києві відключають будинки від електропостачання: рекомендації від КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:15

Об этом сообщила на брифинге глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.

А чего только несколько домов? Мало, плохо работаете.

Интересно, угадает Вера Радченко с одного раза, куда пойдут жильцы домов, в которых нет электричества, но есть электроплиты, митинговать? При нулевой температуре за бортом?
Почему то я думаю, что жильцыто за э/э заплатили.
Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА докэрувався, что дитя уже без обеих глаз и с одной ногой.
EKO
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