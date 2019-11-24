Державний «ПриватБанк», про швидке повернення якого заявив його екс-власник - олігарх Ігор Коломойський, перейшов у власність Кабінету міністрів України.
Дивися повний текст \"ПриватБанк\" перейшов у власність Кабміну.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38
"ПриватБанк" перейшов у власність Кабміну
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Дивися повний текст \"ПриватБанк\" перейшов у власність Кабміну.
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38
Напёрстки — азартная игра, в которой участвуют два человека: ведущий и игрок. У ведущего имеется три одинаковых непрозрачных напёрстка, под один из которых он прячет маленький шарик, после чего быстро меняет напёрстки местами. Затем игроку предлагается угадать, под каким из напёрстков находится шарик.
Одна из моих любимых картин:
БОСХ.Фокусник
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