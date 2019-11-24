RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"ПриватБанк" перейшов
у власність Кабміну

"ПриватБанк" перейшов у власність Кабміну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38

"ПриватБанк" перейшов у власність Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
Державний «ПриватБанк», про швидке повернення якого заявив його екс-власник - олігарх Ігор Коломойський, перейшов у власність Кабінету міністрів України.

Дивися повний текст \"ПриватБанк\" перейшов у власність Кабміну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92137
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:38

Напёрстки — азартная игра, в которой участвуют два человека: ведущий и игрок. У ведущего имеется три одинаковых непрозрачных напёрстка, под один из которых он прячет маленький шарик, после чего быстро меняет напёрстки местами. Затем игроку предлагается угадать, под каким из напёрстков находится шарик.



Одна из моих любимых картин:

БОСХ.ФокусникЗображення
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6175
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2902 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає...
R2 » П'ят 29 лис, 2019 09:57
1 45
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 09:57
adikali
ПриватБанк і «Укрпошта» запустили програму лояльності...
R2 » Сер 27 лис, 2019 13:17
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 13:17
maestro71
МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом... 1, 2
R2 » Нед 24 лис, 2019 11:29
12 1126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 10:57
Всюдиносапхайчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14311)
30.11.2019 02:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.