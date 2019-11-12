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Чи змогли б ви заробляти на знижках? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 02:52
Пропонуємо до обговорення:
Деяким заповзятливим особистостям цілий рік вдається заробляти на знижках.
Дивися повний текст Чи змогли б ви заробляти на знижках? 🤔 (тест)
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