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В Україні один з найвищих показників динаміки розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 09:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст В Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі
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