Про це йдеться в повідомленні прес-служби.
Дивися повний текст Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото).
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Додано: Суб 30 лис, 2019 10:18
Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото).
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:18
Про яку безпеку і підробки йде мова !!! Що «Приветсвовать» те що мільйони бюджетних грошей викидають на вітер!!?? Хтось хоть раз тримав в руках фальшиву купюру 200 або 50 грн??? Ні в одій країні, нормальній, так не роблять щоб три номінали оновлення за три місяці, в Хорватіі наприклад по 15 років купюри одного дизайну в обігу і не паряться люди бо вони рахують кожну копійку бюджетну !!! У нас Монетний двір - потужності не використовує щоб друкувати гроші для третіх країн, навіщо менеджменту напрягатися, у нас своїх дєятелів достає щоб придумати нікому не потрібний захист для купюр які ніколи не будуть цікавити фальшивомонетників.
Але хтось черговий відкат отримає.
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