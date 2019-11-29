Про це йдеться в повідомленні прес-служби.
Дивися повний текст Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото).
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Додано: Суб 30 лис, 2019 10:18
Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото).
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:13
все не уймутся ... Вопрос в другом сколько лет еще будут принимать старые если 10-15-30 лет то хорошо
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