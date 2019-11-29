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Який вигляд матимуть нові
200 и 500 гривень (фото)

Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:18

Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:13

все не уймутся ... Вопрос в другом сколько лет еще будут принимать старые если 10-15-30 лет то хорошо
yama
 
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