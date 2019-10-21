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ЗАЗ почав випробовувати
нову модель (фото)

ЗАЗ почав випробовувати нову модель (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:31

ЗАЗ почав випробовувати нову модель (фото)

Пропонуємо до обговорення:
ЗАЗ, який перебуває зараз під процедурою фінансового оздоровлення, часу дарма не втрачає. Це підприємство розробило оновлений міський автобус ЗАЗ-А10, і вже початок його тестувати в реальних умовах.

Дивися повний текст ЗАЗ почав випробовувати нову модель (фото).
R2
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