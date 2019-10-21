ЗАЗ почав випробовувати нову модель (фото)

Додано: Суб 30 лис, 2019 13:25
"Новость" конечно давно не нова, НО:
Отдельно хочется поставить пару вопросов, может это поможет всем уразуметь суть происходящих в Украине процессов:
1. "Автобуса" У Вас не вызывает, что Странным образом, но не "народного автомобиля" - предприятием с полным циклом производства отечественных легковых автомобилей?
2. В то же время единственный в Украине завод с замкнутым циклом производства Автобусов ЛАЗ -.....?
3. Сегодня в Украине автобусы собирают 5-6 организаций и...??? Людей возят на Б/Ушках из Китая, Европы,...
4. А где развитие концепции автобуса ЗАЗ для отечественной сельской местности, школы, ... ?
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