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Вимірювач швидкості TRUCAM
незаконний - висновок суду

Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:36

Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду

Пропонуємо до обговорення:
Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний.

Дивися повний текст Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:36

Бардак и таки клоунада, по другому не назовешь. Аваков вообще занимается делами вверенного министерства или все на самотек ?
Igorten
 
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