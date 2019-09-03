Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний.
Дивися повний текст Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 11:36
Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:36
Бардак и таки клоунада, по другому не назовешь. Аваков вообще занимается делами вверенного министерства или все на самотек ?
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