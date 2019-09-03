Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний.
Дивися повний текст Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 11:36
Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду
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Дивися повний текст Вимірювач швидкості TRUCAM незаконний - висновок суду.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:36
Бардак и таки клоунада, по другому не назовешь. Аваков вообще занимается делами вверенного министерства или все на самотек ?
Додано: Суб 30 лис, 2019 13:04
Он же бандюк. Какие дела могут решаться?
Банальный пример. Одного за броники прикроют, а второго за рюкзаки нет.
На Портнова за разглашение данных за слежку воняли все и вся. А на Миротворец за разглашение всем пофиг. Скоро половина страны в их базу попадет.
И по Трукаму. Один в суде выиграл и ему штраф нельзя. А остальным после суда всем можно. Страна у нас такая.
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