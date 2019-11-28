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Частка комуналки у витратах
українців удвічі нижча, ніж...

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:59

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%

Дивися повний текст Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж в ЄС (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:08

Очередной эксперд забыл,что после уплаты коммуналки украинцами денег не хватает даже на продукты питания,не говоря уже об отдыхе,туризме и других расходах,которые позволяют себе европейские жители
sena_2008atp
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