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Додано: Суб 30 лис, 2019 23:13
Re: Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж.
До 60% украинцев просто не могут позволить себе такие расходы.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 01 гру, 2019 12:21
Re: Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж.
Переведем в Украинские реалии-- у нас зарплата в гривнах у них в евро, логично считать для каждой страны ее доход/расход в той валюте которая там есть...смотрим отопление 35 грн/м средняя двушка 50 метров 35*50=1750 евро мальтокиприоты в наших условиях платили бы за отопление. Теперь есть такая статья как - за обслуживание будынка - у меня лично 10,1 гр/метр..Раз в мальтах и кипрах ЕС и евро то считаем в их валюте 50*10,1=505 евро.. + отопление 1750= 2255 евро... это без воды теплой и холодной без волдоотвода и без света с газом..
Как видим отношение коммуналка/зарплата в Украине по сравнению с ЕС просто зашкаливает..
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:16
так для Европы есть диаграммы и и видим что на жильё у них тратят 24%.
А што в Украине?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:48
60% населения Украины - "бомжи".
Ибо жильё, не порочащее человеческий облик, для них - недоступная роскошь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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