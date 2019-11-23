У ніч на 30 листопада невідомі підірвали й пограбували відділення "Ощадбанку" на Русанівці в Києві.
Дивися повний текст У Києві підірвали відділення \"Ощадбанку\".
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:14
У Києві підірвали відділення "Ощадбанку"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві підірвали відділення \"Ощадбанку\".
Додано: Суб 30 лис, 2019 13:14
Взрывать начали четыре года назад.В Харьковской области подобным образом обокрали банкоматы по всему региону.Сейчас взрывают по всей Украине с определённой регулярностью.ГДЕ РЕФОРМИРОВАННЫЕ ПРПВООХРАНИТЕЛИ???
Додано: Суб 30 лис, 2019 13:21
Re: У Києві підірвали відділення
Витька,извинись,я всё прощу
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