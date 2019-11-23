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У Києві підірвали
відділення "Ощадбанку"

У Києві підірвали відділення "Ощадбанку"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:14

У Києві підірвали відділення "Ощадбанку"

Пропонуємо до обговорення:
У ніч на 30 листопада невідомі підірвали й пограбували відділення "Ощадбанку" на Русанівці в Києві.

Дивися повний текст У Києві підірвали відділення \"Ощадбанку\".
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:14

Взрывать начали четыре года назад.В Харьковской области подобным образом обокрали банкоматы по всему региону.Сейчас взрывают по всей Украине с определённой регулярностью.ГДЕ РЕФОРМИРОВАННЫЕ ПРПВООХРАНИТЕЛИ???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:21

Re: У Києві підірвали відділення

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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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