RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт озвучив прогнози
щодо курсу долара в грудні

Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:42

Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні

Пропонуємо до обговорення:
Вже з наступного місяця в Україні курс долара може різко підскочити.

Дивися повний текст Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92146
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:43

бесценная туфта
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 01:18

Вон оно че, кто бы мог подумать... Ближайшие коллеги таких экспертов - синоптики. Правда вторые вещают свои "прогнозы" более уверенно. Но результат одинаковый - либо так, либо иначе.
viva_vera
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сервіс МФО все ще потребує уваги - експерт
R2 » Суб 30 лис, 2019 23:53
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 23:53
Skiw
Чи буде долар по 20? Експерт розповів, що вплине на курс...
R2 » П'ят 29 лис, 2019 07:55
7 588
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 01:08
uaprofi
З чим пов'язане рекордне падіння долара - думка експерта
R2 » Сер 27 лис, 2019 21:00
4 584
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 16:40
Марта

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15888)
01.12.2019 04:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.