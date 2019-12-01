Вже з наступного місяця в Україні курс долара може різко підскочити.
Дивися повний текст Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 14:42
Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні.
Додано: Нед 01 гру, 2019 01:18
Вон оно че, кто бы мог подумать... Ближайшие коллеги таких экспертов - синоптики. Правда вторые вещают свои "прогнозы" более уверенно. Но результат одинаковый - либо так, либо иначе.
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17
А на чем основывался этот "искперд"? На кофейной гуще или просто монетку подкинул?
Ну хотя бы понятно, почему статья вышла в субботу. С понедельника по пятницу то в школу, домашка...
|