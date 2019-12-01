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Експерт озвучив прогнози
щодо курсу долара в грудні

Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:42

Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні

Пропонуємо до обговорення:
Вже з наступного місяця в Україні курс долара може різко підскочити.

Дивися повний текст Експерт озвучив прогнози щодо курсу долара в грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:43

бесценная туфта
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 01:18

Вон оно че, кто бы мог подумать... Ближайшие коллеги таких экспертов - синоптики. Правда вторые вещают свои "прогнозы" более уверенно. Но результат одинаковый - либо так, либо иначе.
viva_vera
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:59

А заголовок то какой... Впрочем как и вся статья - ни о чём.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17

А на чем основывался этот "искперд"? На кофейной гуще или просто монетку подкинул?
Ну хотя бы понятно, почему статья вышла в субботу. С понедельника по пятницу то в школу, домашка...
Strelok777
 
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