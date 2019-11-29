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Виплату пенсій на шкідливих
виробництвах планують...

Виплату пенсій на шкідливих виробництвах планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02

Виплату пенсій на шкідливих виробництвах планують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в протоколі рішення Кабміну, який доручив Мінсоцполітики розробити новий законопроект про пенсії в Україні.

Дивися повний текст Виплату пенсій на шкідливих виробництвах планують покласти на роботодавців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02

а в чому полягає новина? так було і є зараз...
Всюдиносапхайчик
 
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