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Виплату пенсій на шкідливих виробництвах планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в протоколі рішення Кабміну, який доручив Мінсоцполітики розробити новий законопроект про пенсії в Україні.
Дивися повний текст Виплату пенсій на шкідливих виробництвах планують покласти на роботодавців
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:02
а в чому полягає новина? так було і є зараз...
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Всюдиносапхайчик
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bobo