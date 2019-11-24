Субсидію доведеться повернути, якщо споживач отримав гроші незаконно.
Дивися повний текст Назвали випадки, коли субсидію доведеться повернути.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:05
Назвали випадки, коли субсидію доведеться повернути
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали випадки, коли субсидію доведеться повернути.
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:06
Решить проблему может только суд!!! А у нас судья только пенсионера может наклонить))
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