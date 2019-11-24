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Назвали випадки, коли
субсидію доведеться повернути

Назвали випадки, коли субсидію доведеться повернути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:05

Назвали випадки, коли субсидію доведеться повернути

Пропонуємо до обговорення:
Субсидію доведеться повернути, якщо споживач отримав гроші незаконно.

Дивися повний текст Назвали випадки, коли субсидію доведеться повернути.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:06

Решить проблему может только суд!!! А у нас судья только пенсионера может наклонить))
myspacevg
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