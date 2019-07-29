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З появою в місті Uber мешканці починають пити більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Економісти Джейкоб Бургдорф і Конор Леннон з Луісвіллского університету і Кіт Тельцер з Університету штату Джорджія вирішили з'ясувати, чи є зв'язок між появою в місті таксі-сервісу Uber зі збільшенням споживання алкоголю місцевими жителями, пише The Economist.
Дивися повний текст З появою в місті Uber мешканці починають пити більше алкоголю – дослідження
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Додано: Суб 30 лис, 2019 18:00
Таксисты бухлом барыжат?
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