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З появою в місті Uber мешканці
починають пити більше...

З появою в місті Uber мешканці починають пити більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:00

З появою в місті Uber мешканці починають пити більше...

Пропонуємо до обговорення:
Економісти Джейкоб Бургдорф і Конор Леннон з Луісвіллского університету і Кіт Тельцер з Університету штату Джорджія вирішили з'ясувати, чи є зв'язок між появою в місті таксі-сервісу Uber зі збільшенням споживання алкоголю місцевими жителями, пише The Economist.

Дивися повний текст З появою в місті Uber мешканці починають пити більше алкоголю – дослідження.
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Таксисты бухлом барыжат?
Dikoy
 
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т.е. про такси в этих городах не в курсе были до Убера ?
в Америке?
бред
Skiw
 
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