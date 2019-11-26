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Куди вкласти гроші, щоб
примножити заощадження - поради...

Куди вкласти гроші, щоб примножити заощадження - поради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:47

Куди вкласти гроші, щоб примножити заощадження - поради...

Пропонуємо до обговорення:
Коли людина замислюється про створення власних заощаджень, виникає відразу кілька питань

Дивися повний текст Куди вкласти гроші, щоб примножити заощадження - поради експертів.
R2
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