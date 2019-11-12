Електронна перепис населення не зможе надати досить репрезентативною інформації про населення України.
Дивися повний текст Електронний перепис населення не замінить повноцінний - експерт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:54
Електронний перепис населення не замінить повноцінний -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронний перепис населення не замінить повноцінний - експерт.
Додано: Суб 30 лис, 2019 20:54
finance.ua хороший агрегатор новостей , но хотелось бы ПРЯМЫЕ ссылки на оригинал , а не просто на сайт где эта статья размещена
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