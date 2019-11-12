RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Електронний перепис населення
не замінить повноцінний -...

Електронний перепис населення не замінить повноцінний -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:54

Електронний перепис населення не замінить повноцінний -...

Пропонуємо до обговорення:
Електронна перепис населення не зможе надати досить репрезентативною інформації про населення України.

Дивися повний текст Електронний перепис населення не замінить повноцінний - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92148
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:54

finance.ua хороший агрегатор новостей , но хотелось бы ПРЯМЫЕ ссылки на оригинал , а не просто на сайт где эта статья размещена
yama
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2753 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього... 1, 2
R2 » Чет 28 лис, 2019 12:25
12 537
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 14:21
warlamp
Тариф на електроенергію для населення потрібно... 1, 2
R2 » Сер 13 лис, 2019 09:26
15 1155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 18:01
Тракторист
У листопаді вартість газу для населення збільшиться на 14%
R2 » Вів 12 лис, 2019 13:28
2 158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 18:50
Дикий не Дикий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.