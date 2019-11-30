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Сервіс МФО все ще
потребує уваги - експерт

Сервіс МФО все ще потребує уваги - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:53

Сервіс МФО все ще потребує уваги - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Щоб створити сервіс по кредитуванню необхідно сконцентруватися на "правильному" взаємодії з клієнтом.

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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:53

тем, кто идёт в МФО - нужны деньги на любых условиях, т.е. не важно как - абы дали
Skiw
 
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