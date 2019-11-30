Щоб створити сервіс по кредитуванню необхідно сконцентруватися на "правильному" взаємодії з клієнтом.
Дивися повний текст Сервіс МФО все ще потребує уваги - експерт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 23:53
Сервіс МФО все ще потребує уваги - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сервіс МФО все ще потребує уваги - експерт.
Додано: Суб 30 лис, 2019 23:53
тем, кто идёт в МФО - нужны деньги на любых условиях, т.е. не важно как - абы дали
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