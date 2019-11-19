В Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2020 році розмір допомоги при народженні дитини не зміниться.
Дивися повний текст В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у 2020 році.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:17
В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
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Дивися повний текст В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у 2020 році.
Додано: Нед 01 гру, 2019 09:17
Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры помощи...
Вот только при "злочинной панде" это уже было.
Ровно 6 лет назад, с 01.12.2013
на 1 ребенка - 30960 грн., что в эквиваленте 3870 долларов.
на 3 и следующего ребенка - 123840 грн., что в эквиваленте 15480 долларов.
Позорники
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