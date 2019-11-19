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В уряді назвали суму виплати
при народженні дитини у...

В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:17

В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...

Пропонуємо до обговорення:
В Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2020 році розмір допомоги при народженні дитини не зміниться.

Дивися повний текст В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:17

Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры помощи...

Вот только при "злочинной панде" это уже было.
https://little.com.ua/ursp/70229.html
Ровно 6 лет назад, с 01.12.2013
на 1 ребенка - 30960 грн., что в эквиваленте 3870 долларов.
на 3 и следующего ребенка - 123840 грн., что в эквиваленте 15480 долларов.

Позорники :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:55

абалдеть!!!!!!!!!!!!!!
дынин
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:50

Простите, а что с выплатой помощи на третьего ребенка 1700 грн до 6 лет(что правительство Гройсмана платить начало в апреле) , отменили?
abrovarska
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:04

Скажите пожалуйста где справедливость?? Как прожить на 860 гр? Прожиточный минимум повысили цены повысили кароче все повысили, а детские нет! Ум в голове есть???? Чего коляска только стоит а родить ? Это же ужас
sashulyshurok
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:31

Все как обычно... Хоть раз бы дали семьям развиваться...
v_maks777
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 04:18

Давайте обьединимся и напишим о данной ситуацыи в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).Это лучше чем просто писать коментарии.Каждый напишит и возможно лед тронется давайте отстаивать свои права а не пасивно ждать как над нами и нашими детьми издивается Кабмин министров.Это при том что закон приняли и утвердили.
natalipavel2019
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