В Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2020 році розмір допомоги при народженні дитини не зміниться.
Дивися повний текст В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у 2020 році.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:17
В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у 2020 році.
Додано: Нед 01 гру, 2019 09:17
Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры помощи...
Вот только при "злочинной панде" это уже было.
Ровно 6 лет назад, с 01.12.2013
на 1 ребенка - 30960 грн., что в эквиваленте 3870 долларов.
на 3 и следующего ребенка - 123840 грн., что в эквиваленте 15480 долларов.
Позорники
Додано: Пон 02 гру, 2019 08:50
Простите, а что с выплатой помощи на третьего ребенка 1700 грн до 6 лет(что правительство Гройсмана платить начало в апреле) , отменили?
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:04
Скажите пожалуйста где справедливость?? Как прожить на 860 гр? Прожиточный минимум повысили цены повысили кароче все повысили, а детские нет! Ум в голове есть???? Чего коляска только стоит а родить ? Это же ужас
Додано: Вів 03 гру, 2019 04:18
Давайте обьединимся и напишим о данной ситуацыи в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).Это лучше чем просто писать коментарии.Каждый напишит и возможно лед тронется давайте отстаивать свои права а не пасивно ждать как над нами и нашими детьми издивается Кабмин министров.Это при том что закон приняли и утвердили.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:29
Re: В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
Вы никак орфографию осилить не можете, это в этом издевательство то?
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:41
Re: В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
Якісь коментарі незрозумілі ... Написано :В Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2020 році розмір допомоги при народженні дитини не зміниться.
Ну і ? Якщо є ще якісь допомоги чи щось там - то вони сюди не входять .
860 грн мало - так це само собою - ми бідна країна ... І пенсій мінімальних - теж мало ...
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:41
Так теперь зато коробку картонную дают, говорят вместо кровати использовать можно. Бейби бокс. Готовят к жизни в коробке с пеленок, видать что то знают
За пятницей у нас суббота –
Ведь это партии забота!
А за субботой выходной.
Спасибо партии родной!
Спасибо партии с народом
За то, что дышим кислородом!
Весна прийде - саджати будемо!
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это! Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… На фоне происходящего уже совсем по особенному звучит выражение "весна прийде..." BLѢ
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