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В уряді назвали суму виплати
при народженні дитини у...

В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:46

  sashulyshurok написав:Скажите пожалуйста где справедливость?? Как прожить на 860 гр? Прожиточный минимум повысили цены повысили кароче все повысили, а детские нет! Ум в голове есть???? Чего коляска только стоит а родить ? Это же ужас

Сначала подумай, чем будешь кормить ребенка, а потом рожай.
Эти детские и так беды много делают - сколько рождается ненужных детей именно из-за этих выплат!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:48

Re: В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...

Когда же горе-родителя поймут, что детские выплаты, это ПОДСПОРЬЕ, а не исключительно деньги, за которые они собираются ставить дите на ноги???
vetka
 
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