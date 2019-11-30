Сначала подумай, чем будешь кормить ребенка, а потом рожай.
Эти детские и так беды много делают - сколько рождается ненужных детей именно из-за этих выплат!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:46
Сначала подумай, чем будешь кормить ребенка, а потом рожай.
Эти детские и так беды много делают - сколько рождается ненужных детей именно из-за этих выплат!
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:48
Re: В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
Когда же горе-родителя поймут, что детские выплаты, это ПОДСПОРЬЕ, а не исключительно деньги, за которые они собираются ставить дите на ноги???
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:31
Да ради бога, не нужно повышать эти детские! Пусть зделают зарплаты нормальные, и цены в аптеках и магазинах! Мы с мужем розрываемся, что бы поднять на ноги ребенка!
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